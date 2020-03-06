علق عضو "تكتل ​لبنان القوي​" النائب ​أسعد درغام​ على "ما تردد على لسان مدعي عام ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ بأنها فتحت ملفات لم يجرؤ أحد على فتحها، ومنها لعضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام"، مشددا على أنه "يهمني أن أؤكد أني لم أستدع يوما الى ​القضاء​، ولم أتبلغ بأي شكوى أو دعوى ضدي، وأعتقد أن القاضية عون اختلطت عليها الأمور وأنها تقصد شخصا آخر".

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كانت هذه تفاصيل خبر درغام: لم أتبلغ يوما بأي شكوى ضدي وأعتقد ان القاضية عون تقصد شخصا آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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