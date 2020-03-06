كيجيان: كورونا يشهد وضعا جديدا في الصين وهناك مؤشرات ايجابية

اشار السفير ​الصين​ي في ​لبنان​ ​وانغ كيجيان​، في حديث تلفزيوني، إلى ان "​فيروس كورونا​ يشهد وضعا جديدا في الصين وهناك مؤشرات ايجابية إذ تراجع عدد الاصابات والوفيات ​الجديدة​ وازدادت ​حالات​ الشفاء"، مؤكدا "اننا نعيش في مرحلة حاسمة لاحتواء الفيروس".

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