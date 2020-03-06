النشرة: الحراك في صيدا يجبر معظم محال الصيرفة في المدينة على اقفال ابوابهم

أفاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، ان "بعض ناشطي الحراك واصلوا احتجاجهم منذ الصباح وحتى ساعات المساء في شارع ​رياض الصلح​ في المدينة حيث اجبروا معظم محال الصيرفة في المدينة على الإقفال". وقام المحتجون بكتابة شعارات على "أبواب محلات الصيرفة في صيدا تنتقد استغلالهم للمواطنين".

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