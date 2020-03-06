حزب الله ناعيا شيخ الإسلام: افتقدنا برحيله أخاً كبيراً واكب المقاومة منذ تأسيسها

اشار ​حزب الله​ في بيان له الى انه "تلقينا خبر رحيل الأخ العزيز ​حسين شيخ الإسلام​ عن هذه الدنيا الفانية بالحزن والأسى، وقد افتقدنا برحيله أخاً كبيراً وعزيزاً، وقد عرفناه منذ انتصار ​الثورة الإسلامية​ في ​إيران​، وهو الذي واكب ​المقاومة​ الإسلامية في ​لبنان​ منذ تأسيسها، وكان خير داعم ومعين لها في كل المراحل". وتقدم الحزب بالعزاء لقائد ​الثورة الاسلامية​ في ​ايران​ السيد ​علي خامنئي​ ولكافة المسؤولين في ايران ولعائلته الشريفة وأبنائه الأعزاء. إضغط للمزيد

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