الأحدب: عهد الإنهيار يستقوي بالقضاء والأجهزة لافتعال الأحداث وفبركة الملفات لناشطي الثورة

لفت النائب ​مصباح الأحدب​، إلى أنّ "وضع القاضية ​غادة عون​ استقالتها بتصرّف رئيس الجمهورية بدل أن تُقدّمها إلى مجلس ​القضاء​ الأعلى، هو إثبات على أنّ عهد الإنهيار يستقوي بالقضاء والأجهزة، لافتعال الأحداث وفبركة الملفات لناشطي ثورة 17 تشرين، والإدعاء عليهم بمواد جنائيّة، كما حصل مع ربيع الزين ومحمد كنعان ونور شاهين".

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