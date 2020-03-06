بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي خبر إصابة رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي بفيروس كورونا، نشر الحساب الرسمي له عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا بعنوان "لقاء حواري للرئيس نجيب ميقاتي مع وفد شبابي في دارته في طرابلس".
بالتوزاي، اعتبر ميقاتي أنهم "فشلوا في استهدافنا سياسيا، فلجأوا الى التشكيك بصحتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي: يبدو انهم فشلوا في استهدافنا سياسيا فلجأوا الى التشكيك بصحتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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