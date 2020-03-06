ميقاتي: يبدو انهم فشلوا في استهدافنا سياسيا فلجأوا الى التشكيك بصحتنا

بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي خبر إصابة رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​ ب​فيروس كورونا​، نشر الحساب الرسمي له عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا بعنوان "لقاء حواري للرئيس نجيب ميقاتي مع وفد شبابي في دارته في ​طرابلس​".

بالتوزاي، اعتبر ميقاتي أنهم "فشلوا في استهدافنا سياسيا، فلجأوا الى التشكيك بصحتنا".