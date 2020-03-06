لفت عضو "كتلة المستقبل" النائب ​عثمان علم الدين​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "بعد تسجيل أوّل حالة "​كورونا​"، طالبنا بالتعاطي الجدّي والمسؤول مع هكذا فيروس لتجنّب الإنتشار، ولكن يأبى وزير الصحة إلّا أن يجعل ​لبنان​ البلد الأسوأ في مواجهة "كورونا"، مشدّدًا على "أنّنا بعد ما سمعناه اليوم يعلن انتشار هذا الفيروس، أقل شيء يجب أن نسمعه منه هو بيان استقالة، رحمةً بالوطن والمواطنين".

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كانت هذه تفاصيل خبر علم الدين: أقل شيء يجب أن نسمعه من وزير الصحة هو بيان استقالة رحمة بالوطن والمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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