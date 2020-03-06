كشف ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ في حديث تلفزيوني، أن "عدوى واحدة من اصل 22 هي غير معروفة المصدر حتى الآن"، مؤكدا أن "الهدف الرئيسي من المؤتمر الصحافي اليوم هو رفع المستوى الاحترازي ونريد من مجتمعنا ان يرفع مستوى التعاون والالتزام بالارشادات الصحية".

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كانت هذه تفاصيل خبر حسن: نريد من مجتمعنا ان يرفع مستوى التعاون والالتزام بالارشادات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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