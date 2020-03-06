خارجية اميركا: إسرائيل شاركت بمؤتمر خاص بمحاربة الإرهاب بحضور دول عربية لبحث أنشطة حزب الله

كشفت وزارة الخارجية الأميركية، أن إسرائيل "كانت بين عشرات الدول التي شاركت في وقت سابق من الأسبوع الماضي في ​مؤتمر​ دولي خاص بمحاربة ​الإرهاب​ استضافته ​المغرب​"، مشيرة الى انه "شارك في الاجتماع أيضا ممثلون عن عدد من ​الدول العربية​، وهي ​السعودية​ و​البحرين​ والإمارات ومصر والأردن و​الكويت​ وعمان واليمن و​الدولة​ المضيفة المغرب وكذلك الجامعة العربية".

وأشارت الخارجية إلى أن عدداً من الوفود المشاركة في المؤتمر أبدت الاهتمام بـ"الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تمارسها ​إيران​ ووكلاؤها، وخاصة ​حزب الله​، وضرورة المواجهة الجماعية لدعم إيران المتواصل لتنظيمات إرهابية".