كشفت وزارة الخارجية الأميركية، أن إسرائيل "كانت بين عشرات الدول التي شاركت في وقت سابق من الأسبوع الماضي في مؤتمر دولي خاص بمحاربة الإرهاب استضافته المغرب"، مشيرة الى انه "شارك في الاجتماع أيضا ممثلون عن عدد من الدول العربية، وهي السعودية والبحرين والإمارات ومصر والأردن والكويت وعمان واليمن والدولة المضيفة المغرب وكذلك الجامعة العربية".
وأشارت الخارجية إلى أن عدداً من الوفود المشاركة في المؤتمر أبدت الاهتمام بـ"الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تمارسها إيران ووكلاؤها، وخاصة حزب الله، وضرورة المواجهة الجماعية لدعم إيران المتواصل لتنظيمات إرهابية".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية اميركا: إسرائيل شاركت بمؤتمر خاص بمحاربة الإرهاب بحضور دول عربية لبحث أنشطة حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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