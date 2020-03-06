الرياضة السعودية: تعليق الحضور الجماهيري بالمناسبات الرياضية كافة بدءا من السبت

أعلنت ​وزارة​ ​الرياضة​ ​السعودية​، انها "تتابع باهتمام بالغ خلال الفترة الماضية مستجدات انتشار ​فيروس كورونا​ الجديد في أغلب دول ​العالم​، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها ​الدولة​ على كافة الأصعدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل السعودية، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين".

ولفتت الوزارة الى انه "بناء على التدابير الوقائية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لهذا الفيروس، وانطلاقا من حرص الوزارة على سلامة الجميع، ولمنع انتشار هذا الفيروس خصوصاً في الأماكن التي تشهد تجمعا كثيفاً للحشود البشرية، فقد تقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من يوم السبت 7 اذار 2020، وحتى إشعار آخر".