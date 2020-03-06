خفر السواحل التركي: إنقاذ 97 طالب لجوء ثقبت قوات يونانية قواربهم

أعلنت قيادة ​خفر السواحل التركي​، أنّ "طواقمها لا تسمح لطالبي اللجوء بالانتقال عبر ​بحر إيجة​ إلى الجانب اليوناني، لخطورة الإبحار، بتعليمات من الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​".

وأكّدت في بيان، أنّ "طواقم خفر السواحل تبذل جهودًا كبيرة لمنع رحلات طالبي اللجوء بحرًا"، مشدّدةً على أنّ "القوات اليونانية ترغم طالبي اللجوء على العودة إلى المياه التركية عبر ثقب قواربهم ومصادرة محرّكاتها". ولفتت إلى أنّ "طواقم خفر السواحل 97 باحثًا عن اللجوء في 3 قوارب كانت شبه غارقة في المياه، جراء ثقبها من قبل القوات اليونانية".

وأشارت القيادة إلى أنّ "خفر السواحل التركي أنقذ 3 آلاف و425 طالب لجوء في 146 حادثة عام 2019، و1707 طالبين لجوء في 49 حادثة منذ مطلع 2020".