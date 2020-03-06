رئيس الوزراء الفرنسي: إغلاق المدارس والحضانات شمالي البلاد وشرقيها بسبب كورونا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، في مؤتمر صحفي، انه "سيتم إغلاق المدارس والحضانات في منطقة شمال البلاد وأخرى شرقها لمدة 15 يوماً ابتداءاً من الاثنين المقبل لمكافحة انتشار فيروس كورونا"، مشيراً الى ان "الفيروس ما زال في مرحلته الثانية ولم ينتقل للمرحلة الثالثة بعد في فرنسا".
هذا وأعلن أمين عام وزارة الصحة جيروم سالومون، "تسجيل 613 حالة إصابة بفيروس كورونا أي أكثر بـ 190 حالة مقارنة مع يوم أمس، وبلغ عدد الوفيات 9 بعد تسجيل حالتي وفاة اليوم".
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