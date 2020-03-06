رئيس الوزراء الفرنسي: إغلاق المدارس والحضانات شمالي البلاد وشرقيها بسبب كورونا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي ​إدوار فيليب​، في ​مؤتمر صحفي​، انه "سيتم إغلاق ​المدارس​ والحضانات في منطقة شمال البلاد وأخرى شرقها لمدة 15 يوماً ابتداءاً من الاثنين المقبل لمكافحة انتشار ​فيروس كورونا​"، مشيراً الى ان "الفيروس ما زال في مرحلته الثانية ولم ينتقل للمرحلة الثالثة بعد في ​فرنسا​".

هذا وأعلن أمين عام ​وزارة الصحة​ جيروم سالومون، "تسجيل 613 حالة إصابة بفيروس كورونا أي أكثر بـ 190 حالة مقارنة مع يوم أمس، وبلغ عدد الوفيات 9 بعد تسجيل حالتي وفاة اليوم".