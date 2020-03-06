وزير النفط الإيراني: ايران لم تتلق أي مساعدة مهمة من أي بلد لمكافحة الكورونا

هاجم وزير ​النفط​ الإيراني ​بيجن زنغنه​، "بعض الدول التي اتهمها بعدم الإفصاح عن الحالات المؤكدة المصابة ب​فيروس كورونا​ الجديد لديها، في الوقت الذي توجه فيه انتقادات للبيانات الإيرانية"، منتقداً أيضًا ​الولايات المتحدة​، حيث أعتبر "ان العقوبات الأوسع نطاقًا المفروضة على السلع والخدمات الإيرانية تمنع البلاد من الوصول إلى الغذاء و​الدواء​ الحيويين لمواطنيها، و​ايران​ لم تتلق أي مساعدة مهمة من أي بلد".

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