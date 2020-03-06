الأمم المتحدة: قلقون من إصدار جماعة "أنصار الله أحكاماً غيابية بإعدام 35 برلمانياً يمنياً

أعربت المتحدثة باسم مفوضة ​الأمم المتحدة​ السامية لحقوق ​الإنسان​ ليز ثروسل، في بيان، عن "قلقها البالغ من إصدار جماعة "​أنصار الله​، أحكاماً غيابية بإعدام 35 برلمانياً يمنياً ومصادرة ممتلكاتهم، بتهمة التخابر مع ​التحالف العربي​، داعيةً إلى "إلغائها".

واشارت المتحدثة الى انه "بعد صدور الأحكام في ​صنعاء​، تلقينا ​تقارير​ تفيد بأن منازل بعض البرلمانيين في صنعاء قد تعرضت للنهب من قبل مجموعة من ​الشرطة​ النسائية الحوثية، أمّا أفراد عائلاتهم الذين كانوا داخل المنازل فمنحوا 24 ساعة لإخلاء ممتلكاتهم".

هذا وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة التي تديرها جماعة "أنصار الله" أصدرت في وقت سابق حكماً بإعدام 35 برلمانياً بينهم رئيس المجلس سلطان البركاني، ونوابه الثلاثة، بتهمة التخابر والتعاون مع التحالف العربي بقيادة السعودية.