وزارة الصحة العراقية أعلنت تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن المتحدّث باسم وزارة الصحة ​العراق​ية سيف البدر، أنّه "تمّ تأكيد تشخيص ثماني حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا" في العراق". وأوضح في بيان، أنّ "خمسة من الإصابات في ​بغداد​ وإصابتين في السليمانية من ضمنها الرجل الّذي توفي سابقًا وكان مشتبهًا بإصابته، والإصابة الثامنة لسيدة من ​كربلاء​ تعاني أمراض مزمنة عدّة، وخضعت مؤخّرًا لعمليّات جراحيّة وتوفيت لاحقًا اليوم". وأكّد أنّه "تمّ اتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الإصابات والملامسين وحسب اللوائح الصحية الدولية"، مشدّدًا على "ضرورة تنفيذ المقرّرات الّتي من شأنها منع انتقال الإصابات".

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