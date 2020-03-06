مندوب روسيا بالأمم المتحدة: اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب يجري تنفيذه بشكل عام

أكد مندوب ​روسيا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ ​فاسيلي نيبينزيا​، ان "اتفاق وقف ​إطلاق النار​ في إدلب يجري تنفيذه بشكل عام، وكانت هناك عمليات قصف متفرقة، لكننا نأمل في أن يتم وقفها".

هذا وتوصل الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ونظيره التركي ​رجب طيب أردوغان​ إلى "حزمة قرارات لتخفيف التوتر في إدلب السورية تشمل إعلان وقف ​إطلاق نار​ في المنطقة، وإنشاء ممر آمن في مساحات محددة على الطريق "M4".

إضغط للمزيد