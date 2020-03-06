مندوب روسيا بالأمم المتحدة: اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب يجري تنفيذه بشكل عام

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، ان "اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب يجري تنفيذه بشكل عام، وكانت هناك عمليات قصف متفرقة، لكننا نأمل في أن يتم وقفها".
هذا وتوصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى "حزمة قرارات لتخفيف التوتر في إدلب السورية تشمل إعلان وقف إطلاق نار في المنطقة، وإنشاء ممر آمن في مساحات محددة على الطريق "M4".
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