AFP: أميركا تعرقل إعلانا في الأمم المتحدة يدعم الاتفاق التركي الروسي

نقلت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" دبلوماسيين تأكيدهم بأن "​الولايات المتحدة​ عرقلت تبني ​مجلس الأمن الدولي​ إعلاناً يدعم الاتفاق الروسي التركي على وقف لاطلاق النار في ​محافظة إدلب​ السورية، بناء على طلب ​روسيا​". وأفاد الدبلوماسيون أنه عندما طلب ​السفير الروسي​ ​فاسيلي نيبينزيا​ من شركائه الـ14 في مجلس الأمن تبني إعلان مشترك بشأن الاتفاق الروسي التركي، قالت مندوبة ​واشنطن​ "إنه لأمر سابق لأوانه". إضغط للمزيد

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