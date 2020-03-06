الاتحاد الأوروبي يعقد في أواخر تموز المقبل مؤتمرا حول دعم سوريا والمنطقة

كشف المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن "وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على عقد مؤتمر حول دعم سوريا، في أواخر شهر تمورالمقبل"، متوقعاً أن "يعطي المؤتمر الذي سيجمع، بحسبه، "جزءا كبيرا من المجتمع الدولي"، الفرصة لتقديم دعم إنساني إضافي لسوريا والمنطقة.
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