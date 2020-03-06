حاكم نيويورك: إرتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الولاية إلى 33

أعلن حاكم ولاية ​نيويورك​ آندرو كومو، أنّه "تمّ تشخيص 11 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، في الولاية مما يرفع عدد المصابين بالفيروس إلى 33"، موضحًا أنّ "الزيادة في عدد الحالات تعكس توسيع نطاق الفحص على مستوى الولاية".

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