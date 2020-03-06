رئيس الوزراء الفلسطيني: اطلاق حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية لاحتواء الكورونا

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية عن "حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية لاحتواء ​فيروس كورونا​، حيث جرى اعتماد أماكن للحجر الصحي في جميع المحافظات الفلسطينية، وإجراءات قانونية بحق كل من يخترق الحجر البيتي وتشكيل خلية أزمة في كل محافظة".

هذا ودعا إشتية، في وقت سابق الى "العمل بوتيرة عالية من التنسيق للحفاظ على النظام العام ومنع الفوضى، أو نشر الهلع بين الناس"، مؤكدا "اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السيطرة على الأسواق لمنع الاحتكار أو رفع الأسعار".