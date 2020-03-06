الدفاع الروسية: رصدنا 6 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار في إدلب بعد بدء العمل به

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في ​سوريا​، ​اللواء​ أوليغ جورافليوف، أن "المسلحين أطلقوا النيران ست مرات على الأحياء السكنية في منطقة خفض التصعيد بإدلب بعد الإعلان عن نظام وقف ​إطلاق النار​".

هذا وجرت يوم أمس في ​موسكو​، مفاوضات بين الرئيسين الروسي ​فلاديمير بوتين​، والتركي ​رجب طيب أردوغان​، تركزت على قضايا التسوية في سوريا، وعلى رأسها سبل إيجاد حل للأزمة الراهنة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.