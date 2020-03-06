الدفاع الروسية: رصدنا 6 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار في إدلب بعد بدء العمل به

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء أوليغ جورافليوف، أن "المسلحين أطلقوا النيران ست مرات على الأحياء السكنية في منطقة خفض التصعيد بإدلب بعد الإعلان عن نظام وقف إطلاق النار".
هذا وجرت يوم أمس في موسكو، مفاوضات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، تركزت على قضايا التسوية في سوريا، وعلى رأسها سبل إيجاد حل للأزمة الراهنة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.
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