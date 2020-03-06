تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في محافظة كربلاء العراقية

أعلن الناطق باسم خلية الأزمة في محافظة ​كربلاء​ العراقية محمد الوكيل، "تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في المحافظة".

وأوضح أنّ "الحالة الآن تتلقّى العناية الطبيّة اللّازمة في مدينة الإمام الحسين الطبيّة، وتتلقّى العلاج اللّازم"، لافتًا إلى أنّه "تمّ التحفّظ على ملامسيها لتقديم الخدمات الصحيّة اللّازمة لهم".

وكانت قد أفادت العتبة الحسينية المقدسة في العراق، في وقت سابق، بأنّها قرّرت عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع في مدينة كربلاء، بسبب مخاوف تتعلّق بفيروس "كورونا".