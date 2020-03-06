ترمب يستضيف الرئيس البرازيلي على عشاء في فلوريدا السبت

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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنّه سيستضيف السبت نظيره البرازيلي جايير بولسونارو على العشاء في ناديه الفاخر في فلوريدا.

وقال ترمب للصحافة الجمعة "سنتناول العشاء في مار-اي-لاغو. إنّه يرغب في أن يكون ذلك في فلوريدا".

وانتخب بولسونارو (يمين متطرف) في 2018، متعهدا قمع الجريمة المنظمة وتخفيف القيود المفروضة على الزراعة الصناعية في غابات الأمازون المهددة.

وكان الرئيس البرازيلي الذي لم يخف ابداً إعجابه بالدكتاتورية العسكرية في البرازيل (1964-1985)صاغ حملته الانتخابية على مثال حملة ترمب.