المساجد ممنوعة بسبب "كورونا".. كيف أدى المسلمون "الجمعة" في "روما"؟

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

طلبت السلطات الإيطالية إغلاق أماكن التجمعات، تجنبا لتفشي فيروس كورونا، والذي بالفعل تبدو إيطاليا بؤرة له في أوروبا، وخصوصا دور العبادة، بما في ذلك المساجد والكنائس حتى 15 مارس.

في هذا السياق، قال طارق عامر رئيس الجالية المصرية في العاصمة الإيطالية "روما"، إنه رغم القرار قدم بعض المصلون إلى مسجد المركز الإسلامي الكبير، أكبر مركز إسلامي في أوروبا، فإن البعض قدموا وأدوا الصلاة اليوم كصلاة ظهر وليس جمعة".

وأضاف "عامر": "لكن أداء الصلاة في المسجد يشكل مخالفة للقرارات التي أصدرتها السلطات الإيطالية، في إطار الوقاية من تفشي فيروس كورونا، والتي تشمل منع التجمعات وإغلاق أماكن التجمعات كالمساجد والكنائس حتى منتصف الشهر الجاري".

وتابع رئيس الجالية في "روما": "لكن الأعداد التي ذهبت إلى المركز الإسلامي لم تكن كبيرة، هي أعداد صغيرة وصلوا الجمعة كصلاة ظهر".

وقال "عامر" إن هناك حالة شلل تسيطر على المدن الإيطالية، نتيجة فيروس كورونا، وهناك حالة من الخوف والذعر تسيطر على المواطنين وعلى السلطات.

وسجلت إيطاليا 41 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 148 شخصا، بحسب ما صرح به أنجيلو بوريلى المفوض الحكومي لطوارئ فيروس كورونا.

وأكد المسؤول الإيطالي أن عدد المصابين يصل إلى 3300 حالة بزيادة قدرها 25%.

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مقدم من: بي بي سي