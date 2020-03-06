شكرا لقرائتكم خبر عن رسلان: تسجيل منتجات مطروح كبلد منشأ يضع المحافظة على خريطة التجارة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ونائب مطروح، إن تسجيل عدد من المنتجات الغذائية بمطروح كمنشأ مصرى يحدث طفرة كبيرة للمحافظة، ويضعها على خريطة التصدير والتجارة العالمية.

وأشاد "رسلان" باهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح، التى لاقت اهتماما كبيرا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا أن ما قام به جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين،بتسجيل منتجات التين، والعنب البراني، وزيت الزيتون، يساعد على زيادة القيمة التصديرية لسلع مطروح بين منتجات الدول الأخرى.

وأشاد رئيس لجنة الشئون العربية، بقيام وزارة التموين، بتسجيل عدد من المنتحات المصرية، كبلد منشأ، لخلق أسواق تنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

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ودشنت وزارة التموين لأول مرة تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية بمحافظة مطروح، وذلك بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية سواء الزراعية أو اليدوية أو الحرفية، وزيادة فرص تصديرها للخارج مع ضمان حماية نشأتها الجغرافية .

وكان الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أكد أن للدي مصر ما يقرب من 500 ألف علامة تجارية ونموذج صناعى منذ إنشاء المكتب المصرى للعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والنماذج الصناعية وحتى الآن، وأن وزير التموين دائما ما يوجه بضبط الأسواق، وأن حماية المتطور والمنتج من تسجيل المنتجات كمؤشرات جغرافية للمنتجات والسلع المصرية يسيزيد القيمة التصديرية لها .

وتأتى أهمية تسجيل المؤشرات الجغرافية الى تعظيم قيمة المنتجات المصرية سواء الزراعية أو اليدوية أو الحرفية ، وزيادة فرص تصديرها للخارج مع ضمان حماية نشأتها الجغرافية، وذلك فى ختام مشروع المؤشرات الجغرافية لمنتجات مطروح والذي قام يتنفيذة مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري" بتمويل من الاتحاد الأوربي والبرنامج المشترك للتنمية الريفية والتعاون الايطالي بتكلفة تقديرية 300 الف يورو.