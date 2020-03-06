شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يتعهد بتفعيل البطاقات الاستيرادية ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن ما يتردد عن وقف البطاقات الاستيرادية، ووقف ما يقرب من 5000 بطاقة استيرادية بمحافظة بورسعيد، فإنه وبالتعاون مع نواب محافظة بورسعيد تم التواصل مع الجهات المعنية فى محافظة بورسعيد والمجلس التنفيذى والرقابة الإدارية والجمارك ووزارة المالية، مضيفا: "نود أن نؤكد أن الرقم الذى تم تداوله غير صحيح وعار تمامًا عن الصحة وأن ما تم إيقافه 196 بطاقة بسبب عطل في السيستم حيث أنه تم تداول شهادات بالجمرك منذ يوم الأربعاء الماضى وحتى اليوم ما يقرب من 1300 بطاقة، وجاري الاستمرار فى التواصل مع الجهات المعنية لمعرفة الأسباب المنطقية التى على أساسها إيقاف البطاقات المذكورة".



وتعهد وكيل البرلمان، بتفعيل البطاقات التى تم إيقافها دون أسباب منطقية أو مخالفات.

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وكان قد تقدم سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، بطلب إحاطه لوزير التجارة والصناعة، لاستغلال مساحة الأرض التي كانت مخصصة لإنشاء مصنع بنجر السكر بمحافظة بورسعيد، الذى تم إلغاؤه، بأن يتم عمل منطقة صناعية للشباب وذلك للحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب والنهوض بالصناعة الوطنية، نظراً لاتجاه محافظة بورسعيد إلى الصناعة أكثر من التجارة.

كما كان وكيل مجلس النواب، قد تقدم الأسبوع الماضى بطلب إحاطة وسؤال لكل من وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالى، حول المعايير التي تتبعها وزارة التربية والتعليم في تحديد اللغة الثانية التي يتم تدريسها لطلاب المدارس اختيارياً من بين لغات "الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية"، ولماذا لا يتم تدريس اللغة الصينية ضمن اللغات السابقة بالرغم من أهميتها.