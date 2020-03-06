شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد علي يطالب إصدار المخطط التفصيلى لحى المرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب أحمد علي إبراهيم، بطلب مناقشة عامة بشأن تأخر إصدار المخططات التفصيلية لغالبية أحياء القاهرة ومنها حى المرج، قائلا:" أخر مخطط تفصيلي تم اعتماده لحى المرج كان في عام 2005، ونحن الآن فى عام 2020 أى مر عليه أكثر من 15 عاما، وأن دائرة المرج افتقدت فى المخطط السابق للخدمات اعتبارا أن الحى كانت تكثر به الأراضي الزراعية، ولكن مع الزحف العمراني به تغيرت طبيعة الحى، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الخدمات المعطلة نظرا لعدم تحرك المخطط الاستراتيجى للدائرة لمدة 15 عاما.

وطالب عضو مجلس النواب، بسرعه إصدار المخطط الاستراتيجي لحى المرج لانعكاسه على المكون السكنى والخدمى والتعليمى والصناعى بكافة الأحياء، مشددا على ضرورة التنسيق بين كافة الوزارات المعنية لسرعة اعتماد الأحوزة التعمرانية والمخططات التفصيلية بشكل عاجل وسريع على مستوى الجمهورية، لمنع النمو العشوائي والبناء المخالف، خاصة وأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع الذى تم إقراره مؤخرا سيطبق لفترة بعينها ومن ثم لن يكون هناك تشريع للتصالح، ولهذا لابد من اعتماد المخططات والأحوزة لمنع هذه الظاهرة نهائيا من المجتمع.

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وخلال الأيام القليلة الماضية، اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تعديلات المخططات التفصيلية لـ12 مركزا ومدينة في إطار العمل على الانتهاء من المخططات التفصيلية على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصا على حل جميع مشكلات المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، أن المخططات التفصيلية التى اعتمد تعديلها يبدأ العمل طبقا لها ابتداءا من يوم نشر التعديلات بالجريدة الرسمية، وذلك تيسيرا على المواطنين فى الحصول على التراخيص اللازمة للبناء فى هذه المدن والمراكز، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اعتماد باقى المدن تباعا فور الانتهاء منها.