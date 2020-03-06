محافظ القليوبيه يتابع أعمال رفع تراكمات القمامة ببنها وشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:
تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، مدن بنها، والخصوص، وحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال النظافة، وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين.
بدأ المحافظ جولته، بتفقد أعمال رفع القمامة أسفل كوبري المنصورة، وتوجه إلى منطقة الزنانيري، وشدد على إزالة القمامة ونظافة الطريق وتجميله.
بعدها توجه المحافظ، إلى خلف مساكن الأمل بحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال تطهير المنطقة من العشوائيات، لعمل سوق حضاري بها على مساحة 12 ألف متر.
وتفقد الهجان، أعمال تشجير الطرق وتجميلها، ومراجعة أعمال الإنارة وإزالة الأتربة على جانبي الطرق بشكل مستمر، وتوجه إلى أسفل الطريق الدائري بمسطرد لمتابعة أعمال إزالة الأكشاك المخالفة به والباعة الجائلين، وتغطية ترعة الشابوري، تمهيدًا لرصف الطريق القادم من الدائري بطول 2 كيلو كطريق بديل لطريق مسطرد، لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.
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