واشنطن تعرب عن صدمتها من الحادث الانتحاري بتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعرب وزارة الخارجية الأمريكية، عن صدمتها من التفجير الانتحاري الذي استهدف محيط سفارة واشنطن في تونس.
وأكدت الخارجية الأمريكية، وفقًا لفضائية "العربية"، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تتعاون مع تونس بشأن التفجير خارج السفارة.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، مقتل إرهابيين وإصابة فرد أمن، وإصابة آخرين، بإصابات متفاوتة الخطورة، إثر هجوم نفذه انتحاريان استهدف عناصر الأمن قرب السفارة الأمريكية في العاصمة تونس.
وقال متحدث باسم الداخلية التونسية في مؤتمر صحافي، أن الهجوم استهدف تشكيلات أمنية في منطقة البحيرة2.
وأكد مقتل رجل أمن بالهجوم الانتحاري، لافتا إلى أن القوات الأمنية تخوض حربا يومية للقضاء على الحركات الإرهابية.
وأوضح أن العبوة التي استخدمت في العملية بدائية الصنع، لافتا إلى مواصلة التحقيقات لكشف كل المتورطين المحتملين.
ولاحقاً أفادت وكالة فرانس برنس بمقتل 5 من قوات الأمن دون إضافة تفاصيل، في حين نفت الداخلية صحة الخبر.
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