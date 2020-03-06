لجنة هندسية.. أول تحرك من محافظة القاهرة بشأن حريق الدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر العقار 51 شارع الدرب الأحمر بحي وسط القاهرة من الحريق الذى نشب مساء اليوم، عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بمجموعة من ورش الأحذية بمنطقة الدرب الأحمر وعلى الفور انتقلت 18 سيارة من قوات الحماية المدنية و تمكنت من السيطرة على الحريق الذى لم يسفر عن إصابات أو وفيات.

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