أبوالغيط يدين التفجير الإرهابي في العاصمة التونسية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):
دان أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة التونسية اليوم الجمعة؛ وأدى إلى مقتل أحد أفراد الأمن التونسي وإصابة آخرين بجروح.
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط أعرب عن خالص تعازيه للحكومة التونسية وأسرة رجل الأمن القتيل، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
وجدد أبوالغيط بهذه المناسبة تضامن الجامعة الكامل مع الدولة التونسية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن واستقرار البلاد ومواجهة كل تهديد يمس سلامة أراضيها ورفاهية شعبها.
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