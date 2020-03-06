فيروس كورونا يتسبب في تعليق الدراسة في 10 دول مختلفة

آثيرت اليوم الجمعة تساؤلات في المملكة العربية السعودية، حول إمكانية تأجيل الدراسة بسبب فيروس كورونا، وأدى ذلك إلى أن أصبحت كلمة "تعليق الدراسة" ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في السعودية.
فقال المتحدث الرسمي بوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي، "هناك مركزًا عالميًا لطب الحشود يعمل على أعلى مستوى ونثق في مستوياته، وتبعاً للمخاطر والمطلوب قياسه عالمياً ومحلياً يتم اتخاذ القرارات المناسبة".
وهناك عدة دول اضطرت لتعليق الدراسة لمقاومة تفشي الفيروس، ففي 28 يناير أعلنت وزارة التعليم الصينية تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى في
أما الكويت ففي 26 فبراير قد اتخذت قرارًا بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين بدءًا من مطلع مارس وشمل القرار جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة بسبب وصول الحالات لأكثر من 56.
العراق في نفس اليوم أعلنت تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع لمدة 10 أيام.
في الإمارات أعلنت عن تقديم إجازة الربيع في المدارس وتطبيق مبادرة التعلم عن بعد وذلك بدءًا من الأحد المقبل ولمدة شهر بعد وصلت الحالات لـ 6.
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في البحرين بعد أن وصلت الحالات لـ 49 حالة فقد تم تعليق الدراسة حتى 29 مارس الجاري.
السلطة الفلسطينية قررت تعليق الدارسة في المدارس والجامعات كإجراء احترازي بعد اكتشاف حالات، الأمر أيضًا حدث في سلطنة عمان.
إيران التي تعد الثالثة في عدد الحالات المصابة فقد تم تعليق الدراسة في ثمان محافظات من بينها طهران.
في بداية فبراير تم تعليق الدراسة في كوريا الجنوبية بعدما وصلت الحالات لـ 3150 وراح 17 ضحية الفيروس
إيطاليا الأكثر تضررًا في أوروبا عليقت الدارسة حتى منتصف مارس الجاري بعدما وصلت حالات الوفاة لـ 107.
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