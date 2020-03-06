السعودية تدشن أكبر مركز لتعليم القيادة للنساء

دشنت السعودية أكبر مركز لتدريب النساء على القيادة فى الشرق الأوسط، تحت مسمى «أكاديمية الشرقية النسائية لتعليم سواقة السيارات» فى مدينة الأحساء، برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وحضور محافظ الأحساء الأمير بن جلوى. وتقدر مساحة مبنى الأكاديمية بحوالى 3500 متر مربع، فيما تبلغ مساحة ميدان التدريب 50 ألف متر مربع.

وتشمل التجهيزات 115 مركبة، و11 جهاز

محاكاة تفاعلية تحاكى سيناريوهات القيادة الحقيقية فى منطقة الأحساء، إلى جانب 5 فصول دراسية ذكية، وأنظمة رعاية يومية، وعيادة، وغرفة اختبار عبر الإنترنت، وقاعة مؤتمرات، ومركز اتصال.

وتعد هذه الأكاديمية مركز القيادة الوحيد فى المملكة الذى يتم تشغيله بنسبة 100% من قبل موظفين سعوديين، وهو مدعوم بالكامل من

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قبل شركة «أرامكو».

ويعمل فى هذه الأكاديمية أكثر من 250 موظفة سعودية كمدربات ومحاضرات، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى المرتبطة بالتشغيل، ويُتوقع أن يصل عددهن إلى 300 مع نهاية الربع الأول للعام المقبل.

ويتوفر للمتدربات نفس المنهج التعليمى الذى يقدمه مركز أرامكو لتعليم سياقة السيارات فى الظهران، وهو أول مراكز تعليم سياقة أنشأته الشركة.

كما تمنح الأكاديمية شهادة برنامج السواقة بعد مرور فترة التدريب المطلوبة، وفقاً لساعات تدريب مرنة، يتم فيها استيعاب المتدربين من ذوى الاحتياجات الخاصة أيضاً.