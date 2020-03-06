معرض «العلا» السعودى يستقطب 100 ألف زائر بفرنسا

يواصل معرض «العلا» واحة العجائب فى الجزيرة العربية فعالياته بمعهد العالم العربى فى العاصمة الفرنسية باريس، الذى نُظّم بتعاون دولى بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومعهد العالم العربى، وبدعم من الوكالة الفرنسية لتطوير محافظة العلا (AFALULA).
ويشهد المعرض إقبالاً كبيراً، حيث يهدف إلى تعريف الزوار بجمال العلا الطبيعى وتراثها الثقافى الغنى من خلال استعراض مجموعة واسعة منالقطع الأثرية النادرة والاستعانة بالوسائط المرئية المتعددة ومجموعة من الصور الفوتوغرافية للمصور العالمى الشهير بأن أرثوس-بيرتراند.
وكان السيد جاك لانج رئيس معهد العالم العربى وزير الثقافة الفرنسى الأسبق قد أعلن فى وقت سابق، تمديد معرض العلا حتى الـ 8 مارس الحالى، لما لقيه من أصداءرائعة فى أوساط الإعلام الفرنسى، وإعجاباً وإقبالاً مهمين، ليسمح لبقية المهتمين زيارته واكتشاف ثراء العلا الفريد من نوعه، كما أشار إلى أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا رحبت بهذا القرار لما لقيه المعرض من نجاح واهتمام عالمى.
وأكد الدكتور معجب بن سعيد الزهرانى، مدير عام المعهد، أن عدد الزوار تجاوز الـ١٠٠ ألف شخص قبيل إغلاق المعرض بأسبوع، وهذا دليل على أنه من أهم المعارض التى أقيمت فى المعهد وأكثرها جاذبيةً خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
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