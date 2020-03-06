الإمارات تجهز «مدينة الإنسانية» فى 48 ساعة للعائدين من الصين

جهزت دولة الإمارات مدينة كاملة خلال أقل من 48 ساعة، لتستقبل العالقين من رعايا دول عربية وأجنبية، الذين أعلن الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى دولة الإمارات، إجلاءهم من مقاطعة هوبى الصينية

، بؤرة فيروس كورونا.

وقال الشيخ محمد بن زايد إن هؤلاء «سيحظون بالرعاية الشاملة فى الدولة قبل عودتهم إلى بلدانهم».

وكتب ولى عهد أبوظبى على حسابه الرسمى بموقع تويتر: «تابعت باهتمام إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبى الصينية

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إلى الإمارات، سيحظون برعاية صحية شاملة للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم»، وأضاف: «نشكر الحكومة الصينية على تعاونها ونثمن جهود أبنائنا المتطوعين فى هذه المهمة، إيماننا راسخ بوحدة المصير الإنسانى».

وتضم «المدينة الإنسانية» أكثر من 1000 غرفة مجهزة بشكل كامل، وتم تجهيزها بالتجهيزات والمستلزمات الضرورية، لإجراء الفحوص الطبية اللازمة لرعاية الدول الذين تم إجلاؤهم، للتأكد من سلامتهم، ووضعهم تحت الحجر الصحى

لمدة لا تقل عن 14 يوماً، وتحتوى كل غرفة على جميع الاحتياجات الأساسية والترفيهية للمقيمين فيها، كما وفرت المدينة ساحات خارجية تضم وسائل الترفيه للأطفال والكبار.

وخلال هذه الفترة، ستُوفر لهم منظومة رعاية صحية متكاملة من قبل كوادر طبية وخدمية على مدار 24 ساعة، بما يتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية، إلى حين التأكد التام من سلامتهم.

وأعلن مطر سعيد النعيمى، قائد فريق الاستجابة الطبى، مدير عام مركز أبوظبى للصحة العامة، أنه ستبدأ الرعاية الطبية للضيوف بمجرد ركوبهم الطائرة المتجهة إلى أبوظبى، إذ سيرافقهم على متنها فريق طبى، وبمجرد وصولهم إلى مطار أبوظبى، سيتم إجراء فحوصات طبية مبدئية هناك، ثم سيتجهون إلى «المدينة الإنسانية».