أسفرت العمليّة عن "مصرع الإرهابيين وإصابة 5 أعوان أمن إصابات متفاوتة الخطورة وإصابة مدنيّ إصابة خفيفة".
وفي بيان لاحق أفادت الداخلية أن "الملازم أوّل توفيق محمّد الميساوي أستشهد". وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد الحيوني لإذاعة موزييك اف ام "لا ننفي الصبغة الإرهابية لكنها عملية يائسة، الدورية الأمنية هي التي كانت مستهدفة وليست السفارة الأمريكية". من جهتها، ذكرت السفارة الأمريكية في بيان مقتضب على فيسبوك أن "فرق الطوارئ بصدد الاستجابة للانفجار الذي وقع قرب السفارة ويرجى عدم التواجد بالمنطقة ومراقبة وسائل الإعلام واتباع التعليمات الأمنية". وقد وضعت كافّة الوحدات الأمنيّة في حالة تأهّب قصوى لمواجهة أية مخاطر محتملة، وفقا للداخلية.
وقد انتقل عناصر الأدلة الجنائية بسرعة إلى المكان بواسطة مروحية. وأظهرت صور المارة مذعورين قرب السفارة، في ضاحية ضفاف البحيرة التي تبعد بضعة كيلومترات عن مركز العاصمة.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 قتلى في هجوم مزدوج قرب السفارة الأمريكية في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.