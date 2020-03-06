إيران.. 17 وفاة جديدة بسبب كورونا وارتفاع الحصيلة لـ124

أعلنت إيران الجمعة، تسجيل 17 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 124.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحفي: “تأكدنا من وجود 1234 حالة جديدة، وهو رقم قياسي في الأيام الأخيرة، ويرفع ذلك عدد الاصابات الإجمالي إلى 4747”.

وأضاف أن الاصابات الجديدة تخص “على الأرجح من أصيبوا بالفيروس قبل أسبوعين وجاؤوا إلينا بعد ظهور الأعراض عليهم”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وتزامن الإعلان عن الوفيات الجديدة في إيران مع حالة من الهلع بين الإيرانين أثارتها خطة وضعتها الحكومة الإيرانية للتعامل مع الإصابات المحتملة بفيروس كورونا المستجد، تعتمد على إرسال 300 ألف شخص، بينهم عناصر من الباسيج، لإجراء فحوصات للناس في منازلهم، الأمر الذي أثار مخاوف من انتقال العدوى.

وكان وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، قد قال، الأحد، إنه سيتم إرسال 300 ألف فريق، لإجراء فحوص فيروس كورونا في المنازل، إلا أنه عاد وغيّر تصريحاته بهذا الشأن، الخميس، بعد الانتقادات التي وجهها المواطنون لهذه الخطة عبر الإنترنت.

وأثارت الخطة انتقادات من الإيرانيين على الإنترنت، وذلك لاحتمال نشر هذه الفرق للمرض بدلا من مكافحتها للعدوى.