فرنسا تعلن تسجيل 613 حالة إصابة مؤكدة بـ كورونا ووفاة 9

وقررت السلطات الفرنسية إغلاق نحو 100 مدرسة في منطقة ألزاس جنوب البلاد، بدءا من السبت، بعدما ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) من 10 إلى 81 في خلال 48 ساعة، ليصل إجمالي عدد المدارس التي تم إغلاقها بسبب الفيروس في البلاد إلى 250 مدرسة.

وسوف يتم إغلاق كل المدارس التي يتأكد فيها إصابة أي من العاملين أو التلاميذ بـ"كوفيد- 19"، وكذلك أي تلميذ حضر أي تجمع مسيحي كبير الشهر الماضي في المنطقة التي جرى ربطها بحالات عدوى عبر فرنسا.

وقال لوران توفيه، حاكم منطقة الألزاس، إنه سوف يتم حظر التجمعات العامة والدينية التي يشارك فيها أكثر من 50 شخصا بالمنطقة، باستثناء حفلات العرس والجنازات، مضيفا أن الفعاليات الرياضية سوف تقام بدون جمهور.

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وقبل ساعات من إعلان توفيه، قال وزير التعليم الفرنسي، جان ميشيل بلانكير، لإذاعة "كلاسيك": "في إطار جهود منع انتشار الفيروس تم حتى الآن إغلاق نحو 150 مدرسة يبلغ عدد التلاميذ بها نحو 45 ألف".

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت، الخميس، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19)، ما يرفع الإجمالي لديها إلى 7 وفيات.

وذكرت السلطات في بيان أن فرنسا سجلت أيضاً 92 حالة إصابة مؤكدة جديدة بما يرفع الإجمالي لديها إلى 377 مصاباً.