أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

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أخبار عاجلة الآن || ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في نيويورك إلى 33

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ولاية نيويورك الأمريكية إلى 33 بعد تسجيل 11 إصابة جديدة Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || الأمم المتحدة تدعو لإبطال أحكام إعدام حوثية

دعت الأمم المتحدة، الجمعة، مليشيا الحوثي الانقلابية إلى الإبطال الفوري لأحكام الإعدام بحق 35 برلمانيا يمنيا مواليا للحكومة الشرعية، وضمان عدم مضايقة أسرهم. أخبار عالمية عاجلة اليوم || داخلية تونس تكشف تفاصيل جديدة بخصوص الحادث الإرهابي

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن العبوة المستخدمة في الهجوم الانتحاري الذي وقع على مقربة من السفارة الأمريكية بدائية الصنع، مؤكدا أن التحقيقات لكشف من تعاون مع الإرهابيَين وساعدهما.

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