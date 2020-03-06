كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين والأسد يؤكدان هاتفيا أهمية اتفاق إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرملين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي بشار الأسد أن تطبيق الاتفاق الروسي التركي سيؤدي إلى استقرار الأوضاع في إدلب.

وأشاد الأسد بنتائج المحادثات بين الرئيسين الروسي والتركي" كما أعرب عن شكره لبوتين "على الدعم في مكافحة التنظيمات الإرهابية وعلى الجهود الرامية إلى ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

واطلع الجانبان على "الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الروسية التركية المنعقدة يوم 5 مارس، مشددا على أن تطبيقها سيمكن من إرساء الاستقرار في الأوضاع بمنطقة إدلب".

وكان الرئيسان الروسي والتركي وقعا بعد أكثر من 6 ساعات من المحادثات اتفاقاً على وقف النار في إدلب.