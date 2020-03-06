كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين والأسد يؤكدان هاتفيا أهمية اتفاق إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشاد الأسد بنتائج المحادثات بين الرئيسين الروسي والتركي" كما أعرب عن شكره لبوتين "على الدعم في مكافحة التنظيمات الإرهابية وعلى الجهود الرامية إلى ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها".
واطلع الجانبان على "الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الروسية التركية المنعقدة يوم 5 مارس، مشددا على أن تطبيقها سيمكن من إرساء الاستقرار في الأوضاع بمنطقة إدلب".
وكان الرئيسان الروسي والتركي وقعا بعد أكثر من 6 ساعات من المحادثات اتفاقاً على وقف النار في إدلب.
تضمن الاتفاق عدة بنود أوضحها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي الخميس مع نظيره التركي.
من هذه البنود ما يلي:
إنشاء ممر آمن بطول 6 كم إلى شمال وجنوب طريق "M4" ، الذي يشكل محورا استراتيجيا يعبر منطقة إدلب، على أن يتم الاتفاق بين وزيري دفاع تركيا وروسيا سيتفقان على المعالم المحددة للممر الآمن خلال سبعة أيام.
تسيير دوريات مشتركة على طول طريق "M4" في سوريا ابتداء من 15 مارس.
وقف جميع الأعمال القتالية على خط التماس في إدلب بحلول منتصف ليل الخميس.