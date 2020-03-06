كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولاية نيويورك: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 33 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ولاية نيويورك الأمريكية إلى 33 بعد تسجيل 11 إصابة جديدة
في غضون ذلك، أعلنت سلطات ولاية واشنطن، غربي البلاد، تسجيل حالتي وفاة في مدينة سياتل، ليلة الخميس، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 14.
وفي ولاية ماريلاند، تم الإعلان عن 3 إصابات جديدة بفيروس "كوفيد 19"، أما نيويورك، فرصدت 11 إصابة جديدة، مما رفع عدد الحالات المتأثرة بالعدوى في الولاية إلى 33.
وصباح الجمعة، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرارا بتخصيص 8.3 مليار دولار لأجل مواجهة انتشار فيروس كورونا.
ورصدت أول حالة لانتقال العدوى من إنسان لآخر أيضا بين زوج وزوجة، الأسبوع الماضي في ولاية إلينوي.