الخارجية الأمريكية: نعمل مع السلطات التونسية للتحقيق في الهجوم الإرهابي

وسبق أن قالت الداخلية التونسية، إن العملية الإرهابية تزيدنا إصرارا على مطاردة كل بقايا الإرهابيين أينما كانوا، واستهدفت العملية تشكيلات أمنية في منطقة البحيرة 2.

وأوضحت الداخلية التونسية، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية حاصرت مكان العملية الإرهابية وتجري عمليات بحث للمتورطين والمرتبطين بها.

وأشارت إلى أن القوات الأمنية تخوض حربا يومية للقضاء على التنظيمات الإرهابية، مؤكدة إجراء التحقيقات لكشف من تعاون مع الإرهابيَين وساعدهما.