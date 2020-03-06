كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان: 6 إصابات جديدة بكورونا والعدد يرتفع إلى 22 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن انتقال فيروس كورونا المستجد من مرحلة الاحتواء، إلى مرحلة الانتشار، معلناً عن 4 إصابات جديدة مجهولة المصدر.
وتابع حسن، "بجولتنا اليوم كنا نستطلع قابلية المستشفيات الحكومية وقدرتها على كلّ الأراضي اللبناني، وكلها أثبتت انها خط الدفاع الثاني بعد العائلة والحجر المنزلي".
وأعلن أنه "وقت تحمّل المسؤوليات بالحد الأدنى برفع المعنويات لأنّ 50٪ من المناعة هي معنوية".
ودعا إلى "التخفيف من التجمعات والتخفيف من التواصل واللقاءات العامة".
وكان مستشفى رفيق الحريري قد أعلن أمس الخميس، عن وجود 16 مصاباً بفيروس كورونا.
تجدر الإشارة إلى أنه تم الكشف عن أولى الإصابات بفيروس كورونا في لبنان في 21 فبراير الماضي، وهي لسيدة وصلت البلاد على متن طائرة من مدينة قم في إيران.