كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان: 6 إصابات جديدة بكورونا والعدد يرتفع إلى 22 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، اليوم الجمعة، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 22 حالة.

أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن انتقال فيروس كورونا المستجد من مرحلة الاحتواء، إلى مرحلة الانتشار، معلناً عن 4 إصابات جديدة مجهولة المصدر.

وقال حسن، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، بعد جولة له في عدد من المستشفيات الحكومية "حصل تطوّر غير محسوب في الساعات الـ48 الماضية، حيث تبين أن حالات مصابة بفيروس كورونا، تسربت إلى لبنان من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة".

وتابع حسن، "بجولتنا اليوم كنا نستطلع قابلية المستشفيات الحكومية وقدرتها على كلّ الأراضي اللبناني، وكلها أثبتت انها خط الدفاع الثاني بعد العائلة والحجر المنزلي".

وأعلن أنه "وقت تحمّل المسؤوليات بالحد الأدنى برفع المعنويات لأنّ 50٪ من المناعة هي معنوية". Advertisements

ودعا إلى "التخفيف من التجمعات والتخفيف من التواصل واللقاءات العامة".

وكان مستشفى رفيق الحريري قد أعلن أمس الخميس، عن وجود 16 مصاباً بفيروس كورونا.