ظروف بوطازوت تبعدها عن “لالة لعروسة”

عرقل وضع الفنانة، دنيا بوطازوت، لمولودها الأول في الديار البرتغالية، التحاقها ببرنامج “لالة لعروسة”، الذي يعرض على القناة الأولى، والذي تشارك في تنشيطه، ما يرجح إمكانية ابتعادها عن النسخة المقبلة منه.
ووضعت بوطازوت، قبل مدة، ليست بالطويلة، مولودها الأول، بعد أقل من سنة من زواجها للمرة الثانية، ما صعب عليها التفرغ للبرنامج، خصوصا أنها توجد، حاليا، في دولة البرتغال رفقة زوجها.
ويرجح أن يستعين طاقم برنامج لالة لعروسة بفنانة أخرى لتعوض بوطازوت، التي كانت تتقمص شخصية الشعيبية في بعض فقرات البرنامج، ذي الشعبية الجماهرية الكبيرة.
واستقرت بوطازوت بعد زواجها بين البرتغال، والمغرب، وحرصت على البقاء بارزة في الساحة الفنية المغربية، إلا أن وضعها لمولودها، أخيرا، عرقل حضورها في “لالة لعروسة”.
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