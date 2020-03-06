مبعوث حفتر للرباط يرحب بـ”دور طلائعي” للمغرب في حل الأزمة الليبية وعقيلة صالح يوجه رسالة للملك

وسط سعي المغرب لاستعادة موقعه في الملف الليبي، وإطلاق مبادرة وساطة بعدما فشلت الوساطة الجزائرية واستقال المبعوث الأممي لليبيا، استقبلت الرباط اليوم الجمعة، وزير خارجية حكومة الشرق الليبي المرتبطة بالجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

والتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، عبد الهادي الحويج، والذي لا تعترف الرباط بالحكومة التي يشغل منصب وزير الخارجية فيها، وتسميه بمبعوث رئيس البرلمان الليبي.

الحويج، الذي يجري ثاني زيارة له للرباط في ظرف أيام قليلة، ويحل بالمغرب في نفس أسبوع زيارة وزير خارجية حكومة الوفاق الليبي للمغرب، قال”نحن مقتنعون بأن المغرب، بفضل قيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، قادر على لعب دور طلائعي في حل الأزمة الليبية”.

الحويج، الذي سلم بوريطة، رسالة للملك من رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير على “أننا نعتزم المثابرة على طريق الحوار، ونحيي دعم وإستبصار وقيادة جلالة الملك على المستويات الإقليمية والإفريقية والدولية “، مضيفا أن “المغرب قادر على لعب دور طلائعي في حل الأزمة الليبية”.

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وأشار المسؤول الليبي، إلى أن اجتماعه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، هو جزء من الجهود المبذولة لإيجاد حل دائم، وهو بحد ذاته رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها “نحن داعمون للسلام والحوار ونمد يدينا لجميع أولئك الذين تحفزهم نفس الدوافع من أجل وضع حد للفوضى ، في إطار من الوفاق الوطني ، يدعمه التوزيع العادل للثروة”.

وقال عبد الهادي لحويج، “المغرب الذي يتمتع أيضا بتجربة واسعة في حل الأزمات ليس له مصلحة أخرى غير أمن واستقرار ليبيا.. ونؤمن إيمانا عميقا بتفوق الفضاء المغاربي في حل الأزمة الليبية”.

يشار إلى أنه خلال القمة الافريقية الأخيرة في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، والتي يحتل فيها الملف الليبي جزءا مهما من نقاشات القادة الأفارقة، عاد المغرب للتأكيد على موقفه من الأزمة الليبية، منتقدا التدخل الخارجي في الصراع الليبي بالقول “ليبيا لا يجب أن تصبح أصلا تجاريا على حساب مصالح الليبيين”.

وفي ذات السياق، قال وزير الشؤون الخارجية واتلعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إن تسوية الأزمة الليبية يجب أن تتم من طرف الليبيين، ومن أجل الليبيين، معتبرا أن “أي حل يأتي من الخارج لن يكون له أي فرصة للنجاح “، مشيرا إلى أن حل هذه الأزمة يجب أن ينبثق عن حوار بين الليبيين أنفسهم.