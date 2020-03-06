اللجنة التأديبية “تصدر” عقوباتها في حق مجموعة من الأندية

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأصدرت مجموعة من القرارات في حق أندية البطولة الإحترافية القسم الوطني الأول.

وقضت اللجنة بتغريم فريق أولمبيك أسفي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بفريق الجيش الملكي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات

كما قضت بتغريمه مبلغ 10 آلاف درهما، لرمي جماهيره للقارورات على أرضية الملعب مما أدى إلى توقيف اللقاء الذي جمعه بفريق الجيش الملكي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

ولحساب المباراة ذاتها، قررت اللجنة تغريم فريق الجيش الملكي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بفريق أولمبيك اسفي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات، فضلا عن توقيف المختار ماجيد، لاعب فريق أولمبيك أسفي، لمباراتين نافذتين، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالجيش الملكي، وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.

وقررت اللجنة نفسها تغريم فريق المغرب التطواني مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بفريق رجاء بني ملال، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

وقضت اللجنة، كذلك بتغريم فريق المغرب التطواني مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على أربع إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق رجاء بني ملال، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

وغرمت اللجنة فريق الدفاع الحسني الجديدي مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على أربع إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق مولودية وجدة، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

كما قضت بتوقيف سفيان طلال، لاعب فريق رجاء بني ملال، لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بأولمبيك اسفي، وذلك بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.

اللجنة أوقفت عمر تاحلوشت، لاعب فريق سريع واد زم، لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بأولمبيك خريبكة، وذلك بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.

وقضت ذات اللجنة بتغريم فريق سريع واد زم مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 3 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق أولمبيك خريبكة، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

ولحساب الجولة 19، قررت اللجنة تغريم فريق الجيش الملكي مبلغ 50 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية أدت إلى توقيف المباراة التي جمعته بفريق سريع واد زم لمدة 4 دقائق و30 ثانية، مع تسجيل حالة العود، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

وأوقفت اللجنة عمر الجراري، لاعب فريق الجيش الملكي، لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي سريع واد زم، وذلك بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات، فضلا عن تغريم فريق الجيش الملكي مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 3 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق سريع واد زم، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.