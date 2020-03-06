أهمية الألعاب في حياة الأطفال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يعد اللعب من الأمور الحيوية والمسلية والمفيدة والأساسية في حياة الإنسان، وفي فترة الطفولة تعد الألعاب مركبا أساسيا ضروريا لتطوير حواس الطفل وقدراته الذهنية والحركية والحسية واللفظية والاجتماعية، فلكل عمر هنالك الألعاب الملائمة لتطوره يجب أخذها بعين الاعتبار، نوعية الألعاب ألوانها أشكالها فالشركات التجارية تتنافس بدورها لصنع الألعاب وتقوم بالترويج لبيعها في الأسواق ولطالما يقف الأهل في حيرة من أمرهم في نوعية وكيفية وملاءمة اللعبة لمبتغاهم.

عن هذا الموضوع تحدثنا إلى السيدة روان شحوك-سمعان أخصائية علاج وظيفي حدثتنا عن الموضوع قائلة:

ألألعاب هي أداة رئيسية يتعرف الطفل فيها على البيئة والناس وعلى نفسه، مشاعره، قدراته وأفكاره، فنراه يقضي مع الألعاب وقتا ممتعا ومسليا وفعالا ومثريا وحرا.

المتعة في اللعبة تكون بطريقة اللعبة نفسها وليس بالنتيجة النهائية لها.

ما سنتحدث عنه اليوم بالنسبة للألعاب:

المجال الأول : المحال الحسي الحركي

حواس الإنسان مثل بصر، سمع، لمس وغيرها، فإذا أعطي الطفل لعبة يمسكها بيده ويتعرف عليها وينمي حواسه بحسب اللعبة الموجودة معه.

الألعاب تساعد في تطوير المهارات الحركية لديه

- مهارات حركية كبرى

- مهارات حركية دقيقه

المهارات الكبرى ما يساعد على تطويرها المشي الركض القفز اللعب بالكرة.

والمهارات الدقيقة ما يساعد على نموها وتطورها فعاليات وألعاب يشغل الطفل بها ومن خلالها العضلات الدقيقة في كف اليد، وهنا نتحدث عن تطوير الملاءمة بين العين واليد والملاءمة بين اليدين الاثنتين.

المجال الثاني: المجال التفكيري

هنالك ألعاب تطور مهارات فكرية مختلفة لدى الطفل مثل تطبيق تعليمات معينة، التحليل، الاستنتاج، حل مشكلات، تعلم الألوان، الأشكال الهندسية، الأحجام، أشكال مختلفة وغيرها.

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المجال الثالث: المجال العاطفي

عن طريق الألعاب يتعلم الطفل كيف يعبر عن مشاعره المختلفة مثل غضب، حزن، فرح وغيرها، وذلك عن الطريق اللعب المشترك مع شخص آخر إن كان أهل، معلمة أخ/ت، صديق فهو يشعر بالأمان لكون البيئة تدعمه وذلك من شأنه أن يعزز ثقته بنفسه.

المجال الرابع: المجال الاجتماعي

عن طريق ألألعاب يتعلم الطفل مهارات اجتماعية مختلفة، يتحكم بنفسه ويتقبل ألخساره، ينتظر بالدور، يتقبل الآخر ومهارات مختلفة أخرى.

المجال الخامس: التواصل واللغة

عن طريق اللعب يتعلم كيف يتواصل مع الشخص القريب منه أخ/، أم، أب، صديق، فهو يبني علاقة ويتعلم مصطلحات جديدة وثروته اللغوية تزداد. لذلك أثناء اللعب من المهم أن نستعمل الكلمات الصحيحة ونذكر المصطلحات بدقة ونسمي الأشياء بشكل سليم.

مهم التنويه والانتباه له أثناء اختيار الألعاب:

- في أختيار الألعاب يجب أن نهتم ليس بجودتها وثمنها وإنما أية مهارات تخدم وتطور لدى الطفل عن طريق استعمالها. فالتوجه للطفل نفسه هو أمر مهم عن طريق هذه اللعبة.

فنحن نلعب معه وننتبه ماذا نريد أن ننمي لديه وهنا نشير أنه يمكن أيضا استعمال أغراض موجودة في البيت نستعملها كألعاب مثل كاسات بلاستيكية لبناء أبراج وغيرها.

( يحوي الفيلم عرضا لبعض الألعاب المختلفة تقدمها روان ضيفتنا )

- عندما نريد شراء لعبة للولد يجب أن نهتم ما كتب على العلبة ولأي جيل تناسب فلكل لعبة يوجد هدف ومجموعة أجيال، هنالك ألعاب مكتوب عليها أنها ملائمة لجيل 3 سنوات وفوق، فلا نشتري هذه اللعبة لابن سنتين أو أقل، ممكن أن نعطيه يتعرف عليها بدون توقعات لأن يتقنها، وهنالك ألعاب ملائمة لجيل 8 سنوات وما فوق، هذه لا نعطيها لطفل في جيل 4 أو 5 مثلا لنفس السبب، فيجب ملاءمة اللعبة لتطور الطفل وجيله وعدم القيام بذلك يجعل الطفل فاقدا لثقته بنفسه ويبتعد عن اللعبة ويتوقف عن اللعب.

أجرت اللقاء: سوسن غطاس موقع والدية برعاية عرب 48

تصوير ومونتاج: سمير جمامعة