شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تخصص 8.3 مليار دولار لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وتشمل هذه الأموال توسيع إجراءات فحص الفيروس لمنع تفشي المرض الناتج عنه، مع ارتفاع عدد حالات الوفيات في الولايات المتحدة إلى 14 حالة، كما تضم حزمة الطوارئ 3 مليار دولار لأغراض البحث وتطوير لقاح للفيروس وأجهزة الكشف عنه والعلاج.
وأفادت وزارة الصحة الأمريكية أنه تم إرسال أجهزة الكشف عن الفيروس لمعامل يمكن أن تفحص ما يصل إلى 75 ألف شخص.
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