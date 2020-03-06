شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تبدأ في نقل مواطنيها من إيران.. الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أكد وكيل وزارة الصحة بالبحرين الدكتور وليد بن خليفة المانع، أن العمل جارٍ مع كافة الجهات ذات العلاقة لتنفيذ خطة الإجلاء للمواطنين البحرينيين في إيران لضمان وصولهم لمملكة البحرين بأمان ووفق إجراءات احترازية محكمة من أجل سلامتهم، نظرًا لتفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) في مدن إيران وتصاعد انتشاره حول العالم.

وقال "المانع"، إن العمل متواصل لنقلهم على دفعات، إذ سيتم نقل أول دفعة يوم الثلاثاء المقبل، كما أن الجهود مستمرة لاستكمال مختلف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

وأضاف "المانع"، أن جميع العائدين من إيران ضمن خطة الإجلاء سيتم اخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف فريق طبي متخصص وفق توصيات منظمة الصحة العالمية فور وصولهم البحرين، وسيتم نقلهم لمراكز الحجر الاحترازي أو العزل والعلاج وفق ما ستكشفه نتائج الفحوصات المختبرية.