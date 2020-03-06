شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تبدأ في نقل مواطنيها من إيران.. الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل
وقال "المانع"، إن العمل متواصل لنقلهم على دفعات، إذ سيتم نقل أول دفعة يوم الثلاثاء المقبل، كما أن الجهود مستمرة لاستكمال مختلف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
وأضاف "المانع"، أن جميع العائدين من إيران ضمن خطة الإجلاء سيتم اخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف فريق طبي متخصص وفق توصيات منظمة الصحة العالمية فور وصولهم البحرين، وسيتم نقلهم لمراكز الحجر الاحترازي أو العزل والعلاج وفق ما ستكشفه نتائج الفحوصات المختبرية.
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