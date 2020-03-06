شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: ندعم تونس في حربها على الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل
وأعلن رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع الجمهورية التونسية في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة ومخططاتها الخبيثة وأعمالها الإرهابية الجبانة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في الجمهورية التونسية.
وأعرب عن تثمين البرلمان العربي العالي للجهود التي تبذلها قوات الأمن التونسية للحفاظ على أمن واستقرار الجمهورية التونسية وسلامة مواطنيها.
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