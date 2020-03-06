شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: ندعم تونس في حربها على الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بأشد العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي وقع في محيط السفارة الأمريكية بالجمهورية التونسية اليوم، والذي أدى إلى إصابة عدد من قوات الأمن التونسية.

وأعلن رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع الجمهورية التونسية في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة ومخططاتها الخبيثة وأعمالها الإرهابية الجبانة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في الجمهورية التونسية.

وأعرب عن تثمين البرلمان العربي العالي للجهود التي تبذلها قوات الأمن التونسية للحفاظ على أمن واستقرار الجمهورية التونسية وسلامة مواطنيها.